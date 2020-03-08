شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الأقصر: زيارة خالد العنانى للأقصر رسالة طمأنة والحركة السياحية منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر أن زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بصحبة وزيرة الصحة ووزير الطيران المدنى بعثت رسالة طمأنينة قوية للعاملين بالقطاع السياحى ونقل اهتمام الدولة بهم، وكذلك رسالة طمأنينة للسائحين باهتمام مصر بالوافدين لها.

ولفت عثمان لـ ”الخليج 365”، إلى أن الدكتور خالد العنانى ألتقى السائحين فى المناطق الأثرية بالأقصر ونقل لهم تلك الرسالة واستمع إلى تعليقاتهم عن زيارة مصر، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعى فى المقاصد السياحية ولا يوجد أى تأثر بعد أزمة الباخرة النيلية.

وقال نائب رئيس غرفة الشركات أن العنانى ألتقى بأصحاب المراكب النيلية الثابتة والعائمة فى الأقصر وتم التأكيد على أخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الوفود والعاملين، وأكد على مراجعة ومتابعة تطبيق الإرشادات الوقائية التى اقرتها منظمة الصحة العالمية والتى يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة وكيفية التعامل مع وجود ايه حالة اشتباه بالمرض.

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ونوه عثمان إلى أن الغرفة نقلت تلك الرسالة إلى شركات السياحة الأجنبية ومنظمى الرحلات، وتم الحديث معهم عن الحجوزات الحالية والمستقبلية خلال الشهور المقبلة ومصيرها، منوها إلى أن منظمو الرحلات الأجانب أكدوا لهم عدم إلغاء أو تغيير فى جدول الرحلات.

وأشار إلى نسب الإشغالات فى الأقصر وأسوان فى طور المقبول حتى الآن بالنسبة لهذه الفترة من العام، منوها إلى أنه لا يمكن الحديث عن نسب إلغاءات حاليا والتى أن وجدت فى بعض المناطق فهى نسب فى إطارها المقبول والمتوقع بالتزامن مع انتشار أزمة كورونا فى العالم كله.

وكان العنانى قد كما اجرى العديد من الحوارات التليفزيونية خلال زيارته للأقصر، أوضح فيها أن زيارته هى رسالة طمأنينة للجميع وتأكيدًا على اهتمام الدولة بالأجانب وبأبنائها من العاملين فى القطاع السياحى، وان الحركة السياحية فى محافظة الأقصر تعمل بشكل منتظم وان معدلات الزيارة إلى معبد الكرنك اليوم تفوق معدلاتها عن مثيلتها فى نفس الوقت من العام الماضى، وانه لا توجد أية قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والأثرية.