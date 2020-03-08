شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى كلمته خلال الاحتفال الذى أقامته المحافظة بمناسبة يوم الشهيد الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبدًا لما قدموه من غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد.

وأشار عبدالعال، إلى أن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكراَ ومسطراَ بحروف من نور لما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر .

وأكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية فى كلمته خلال الحفل أن الشهادة هى أرقى أنواع التضحية وهى تضع الشهيد فى مصاف العظماء والقديسين يوم القيامة مشيرا إلى أن البذل والعطاء أمر يحتاج من الإنسان إلى تضحية كبيرة ومواقف شجاعة لهذا نقف اجلالا امام الشهداء.

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وأضاف الفقى، أن الجميع يتساوى أمام الشهادة من أعظم القادة وأصغر الجنود، وتظل أسرة الشهيد تعيش دائما فى ذكراه واحترام الشعب له لما قدمه من تضحيات لمصر.

وأشار الدكتور مصطفى الفقى، إلى أن مصر باركها الله حيث أنها ملتقى الديانات والثقافات والحضارات، وعلى أسوارها اندحرت موجات العدوان والإرهاب، مضيفا أن مصر الآن تحاول أن تبنى إصلاح اقتصادى مع حرب على الإرهاب.

وذكر اللواء أركان حرب نصر سالم مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية خلال الحفل أن رسالتنا فى يوم الشهيد هى رسالة ردع للأعداء وأن مصر تحتفل بالشهداء وتعتز وتفخر بأننا امة شهداء ويجب أن نجعل يوم استشهادهم يوم عيد لا يوم للبكاء.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شهد حفل تكريم 25 اسم شهيد من شهداء الوطن بحضور أسرهم واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.