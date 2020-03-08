شكرا لقرائتكم خبر عن ورود ومصليات وأعلام مصر أبرز الدعاية الانتخابية بمؤسسة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أساليب الدعاية الانتخابية للمرشحين فى انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة أخبار اليوم، حيث وزع عدد من المرشحين أعلام مصر والورود مصليات وأقلام عليها صورة المرشح على الناخبين .

وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة أخبار اليوم، إقبالا كثيفا من قبل الإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم فى مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما تزايدت أعداد الناخبين من الصحفيين أمام اللجان الانتخابية.

وتتابع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة أخبار اليوم والتى بدأت صباح اليوم الأحد.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: اليوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

-مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

وقررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم فى الفرع الرئيسى وكذلك فرع المؤسسة فى 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيرًا على العاملين لمباشرة حقوقهم فى الانتخابات المقررة قانونًا واختيار ممثليهم فى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.





























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