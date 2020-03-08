شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل 5 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وقال شاكر فى بيان له اليوم، إنه فى نطاق قطاع الإسماعيلية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (626527) مشترك ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 31/1/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية فى هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

تم إحلال وتجديد عدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة 255744 متر موصلات جهد منخفض – 26321 كجم موصلات جهد متوسط –5621متر كابلات جهد منخفض 16135 متر كابلات جهد متوسط –976 عامود جهد منخفض – 278 عامود جهد متوسط –12 محول قدرات مختلفة –ا6كشاك كاملة بالمحول – 2 كشك فارغة – 5موزعات حلقية - 11 صندوق توزيع جهد منخفض – 3 سكينة ثلاثية بتكلفة 24772مليون جنيه.

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وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار أكد شاكر أنه تم تحرير 3877 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 5250878، 637 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 17775 بقيمة تبلغ حوالى 11937403، 81 مليون جنيه، وبالنسبة لمراكز خدمة الشباك الواحد فقد تم تطبيق المنظومة لـ 29 مركز خدمة.

ويتم تطبيق خدمة 121 لتلقى شكاوى المواطنين وبلغ عدد الشكاوى التجارية خلال فترة تطبيق المنظومة عدد 1353 شكوى فقط من إجمالى عدد المشتركين فى قطاع الإسماعيلية خلال 28 شهر وقد تم الرد عليها وحلها بنسبة 100%، وخصصت شركة القناة لتوزيع الكهرباء رقم لتلقى الشكاوى مفعل على الwhatsapp وهو 01270003430.

جدير بالذكر أنه تم تطوير جميع الهندسات بقطاع الإسماعيلية والتى يبلغ عددها14 هندسة وهى تغطى مدينة الإسماعيلية، مركز أبو صوير، مركز القصاصين، مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب، مركز القنطرة شرق، مركزفايد، والقرى والعزب التابعة لهذه المراكز.