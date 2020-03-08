شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون: الدولة المصرية تؤمن بتحسين ظروف العمل والمستوى المعيشى للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع شركائها ومصر تتمتع بعلاقات جيدة مع منظمة العمل الدولية .

وأضافت وزيرة التعاون، خلال كلمتها بإطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، أن الدولة المصرية تؤمن بتحسين ظروف العمل و المستوى المعيشى للعمال، وأن محفظة التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، تشمل العديد من مشروعات التعاون.

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وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مشروع برنامج العمل الأفضل يأتى من بين المشروعات التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية.

وهنأت وزيرة التعاون الدولى فى ختام كلمتها، المرأة احتفالا بيوم المرأة العالمى.