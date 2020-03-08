شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة: إجراءات عودة مواطنينا من مصر لا تستلزم PCR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة السعودية لدى القاهرة، أن المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لمصر، ليسوا بحاجة إلى تحليل (PCR)، للعودة للمملكة.

وقالت السفارة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ردًا على الاستفسارات التى تلقتها السفارة، تود السفارة إفادة المواطنين السعوديين الكرام المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية بأن إجراءات عودة سفر المواطنين إلى وطنهم لا تشترط حصولهم على شهادة مخبرية (PCR)".



السفارة السعودية

وتابعت: "هذا وقد تم تعميم ذلك على كافة شركات الطيران المتجهة من مصر إلى المملكة، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران، وعلى كافة شركات الطيران الخاص السعودية والمصرية".

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هذا وصرح مصدر مسئول فى وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد هى من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دوليًا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافى الذى تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس فقد تقرر مايلي:

1. تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

2. تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

3. وقف العمل فى جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة فى الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

4. تمكين النقل التجارى والتموينى من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وسيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر حسب وكالة الأنباء السعودية، أن استمرار تعاون جميع المواطنين فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر فى إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.