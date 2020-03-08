الصحة الكويتية: تسجيل حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" لمصرى قادم من أذربيجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين إحداهما لمواطنة وأخرى لوافد من الجنسية المصرية، بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند فى بيان، أن المواطنة كانت قادمة من إيران فيما كان الوافد المصرى قد توجه إلى أذربيجان فى زيارة خاصة عن طريق الإمارات، وعاد منها على نفس خط سير الرحلة ولم يثبت سفره إلى مصر خلال الستة أشهر الماضية.
وأضاف أن الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وبعد التأكد من تاريخ السفر تم تفعيل إجراءات العزل كونه قادما من إحدى الدول التى سجلت إصابات بفيروس كورونا، وجار نقله إلى المستشفى المخصص لذلك. وبذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة التى تأكد إصابتها فى دولة الكويت حتى الآن إلى 64 حالة.
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