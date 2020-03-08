شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المصرى العائد من صربيا حامل كورونا حالته غير مستقرة بمستشفى النجيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحالة الثالثة للمصرى المكتشف إصابته بكورونا العائد من صربيا والذى قضى 12 ساعة ترانزيت فى فرنسا غير مستقرة ولايزال بالرعاية المركزة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، إن المصرى العائد من صربيا المكتشف إصابته بكورونا يبلغ من العمر 44 عاما دخل مصر يوم 23 فبراير الماضى ودخل المستشفى يوم 29 فبراير وبعد فحصة تبين أنه مصاب بالتهاب رئوى حاد وسعال وضيق فى التنفس وضيق حاد بالشعب الهوائية .

وأضاف المصدر، أنه دخل للرعاية المركزة يوم 5 مارس بعد تدهور الحالة وتم نقلة لمستشفى النجيلة بمطروح، قائلًا: "لا يزال يحصل على العلاج ويجرى له التحاليل والمتابعة الدورية ".

وكانت أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير التحليل فى 8 محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام أمام المعامل ومراعاة لظروف المواطنين، موضحة أن الأولوية ستكون للمسافرين الذين شرفت الفيزا الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر .

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وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية اجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة .

وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1050 جنيها للمصريين و70 دولار للأجانب، مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت أن هناك 11 حالة من على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم متابعتهم، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم، سيتم نقلهم للحجر الصحى، و5 حالات مخالطة، ثبتت سلبية تحليلاتهم .

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حاملة الفيروس مواطنة أمريكية من أصل تايوانى، موضحه أن حالة المواطن المصرى الذى اصاب بالكورونا تم نقله للحجر الصحى وتم معاينة جميع المخالطين به وعددهم 42 حالة، فيما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر من أوائل الدول التى اتخذت الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وبمجرد إعلان الفيروس ف الصين تم إعلان الحجر الصحى والإجراءات اللازمة فى المطارات .