شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس توجه التحية لسيدات مصر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام. وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ـ" إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهى تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".

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