"العربية للتصنيع" توقع بروتوكول مع شركة للتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمى والتداول الآمن للمعلومات وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية وفقا لمعايير الجودة العالمية، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايقن (IKEN) للتكنولوجيا الرقمية، والتى تعد إحدى الشركات المصرية الرائدة فى مجالات معايير الأمن الرقمى والأنظمة المدمجة واستخدام الحساسات وأنظمة التشغيل والتحكم والبنية الحرجة.





يأتى توقيع البروتوكول، فى إطار حرص العربية للتصنيع على دعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس " أنه تم الإتفاق على التعاون وتبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة إلى فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع والمساعدة فى بناء الخبرات المطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التحول الرقمى والأرشفة والتوثيق الإلكترونى وحلول أمن المعلومات المتكاملة والامن الرقمى وأمن مراكز البيانات وأمن منظومات التشغيل وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي وخدمات قياس وتقييم الأمن المعلوماتى ومعامل الأدلة وتحسين دورة العمل الإدارى .

وأضاف أن مجالات التعاون تستهدف رفع كفاءة المشروعات الصناعية وجودة الإنتاج والصيانة التوقعية وتحقيق إدارة وتحكم تكنولوجى متطور وذكى لمشروعات البنية التحتية وخاصة شبكات توزيع الطاقة والمياه، وأيضا إدارة وتحكم تكنولوجى متطور فى مشروعات الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والسمكى، فضلا عن بحث وتطوير منتجات جديدة تحتوى على تكنولوجيا متقدمة بالتعاون مع الجهات والكفاءات البحثية لخدمة احتياجات القطاعات المصرية المختلفة وكافة الوزارات والهيئات والمنشأت التعليمية والجامعات.

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كما أشار "التراس" إلى جانب آخر للبروتوكول يتضمن التعاون فى مشروعات تحديث الصناعة باستخدام الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها بأحدث الأساليب والتقنيات العالمية.

وأضاف أنه تم تفعيل ثلاث لجان مشتركة الأولى لتقييم جاهزية شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع للتطوير باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووضع خطط التطوير والثانية لوضع تصور لمشاريع قومية تعتمد هذه التقنيات وآليات التنفيذ والثالثة لتحديد وتصميم منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة يتم إنتاجها بالعربية للتصنيع لخدمة احتياجات الدولة من صناعات رقمية وفقا لمعايير الأمن القومى، لافتا إلى تعزيز الجهود التسويقية للمشروعات المشتركة محليا وإقليميا.

من جانبه، أشاد حسام رضا حامد الجمل العضو المنتدب لشركة "ايقن " للتكنولوجيا الرقمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية، مشيرا لأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية وتعزيز كافة الجهود للرقمنة الذكية والأمن الرقمى والأنظمة المدمجة وتقديم مشاريع مشتركة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمى وخاصة فى تطبيقات التشغيل وإنترنت الأشياء والتحكم فى البنية التحتية الحرجة وتطوير منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة وتنافسية لخدمة احتياجات الدولة والسوق المحلى والأسواق الإقليمية وتحقيق كفاءة انتاج اعلى وتوفير فى الهادر من الطاقة والمياه وتحقيق عائد مرتفع للاستثمار فى التكنولوجيا بالسوق المصرى والأفريقى.

وأضاف أنه أتفق على تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية فى مشروعات تحديث الصناعة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، نظرا لما تمتلكه العربية للتصنيع من قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلى باستخدام أحدث التطبيقات الحديثة.