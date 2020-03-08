شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تطبيق آليات جديدة ميسرة للراغبين فى تحليل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف حالة التكدس التى شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا للراغبين من المصريين العاملين فى البلدان التى تشترط اجراء التحليل.

وجاء الاتصال الهاتفي بناء على تلقى منظومة الشكاوى الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العديد من الشكاى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من اجراء هذا التحليل نتيجة التكدس.

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واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على الإعلان عن آليات جديدة، ونظام ميسر، يطبق من الأربعاء المقبل، لاتاحة الفرصة لكافة الراغبين في اجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، بالنظر إلى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم في تيسير أمورهم.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الراغبين فى إجراء التحليل بعدم التكدس، مؤكدا انه سيتم تطبيق آلية واضحة تتيح اتمام التحاليل بسهولة ويسر، ودون زحام.