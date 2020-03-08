شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير تحليل pcr للكورونا بـ8 محافظات لتخفيف زحام المعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير التحليل فى 8 محافظات بالجمهورية لتخفيف الزحام أمام المعامل ومراعاة لظروف المواطنين، موضحة أن الأولوية ستكون للمسافرين الذين شرفت الفيزا الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر .

وشهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إقبالا كبيرا لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية اجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة .

وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1000 جنية للمصريين و 70 دولار للأجانب و 2500 جنيه للمستعجلين، مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.

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وكانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وكان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية، فى إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:

أولًا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية فى المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقى تلك الشاحنات ومرافقيهم فى المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين فى المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء فى تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء السبت الماضى.