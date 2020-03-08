شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة الجيزة تأمر باستدعاء صالح جمعة فى واقعة اتهامه بدهس شاب بسيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة الجيزة، باستدعاء صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، لمواجهته بشهود عيان، أفادوا بمشاهدته أثناء دهسه شاب بسيارته بكورنيش النيل.

واستلمت نيابة الجيزة، استعلام ادارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لللاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

وقال سايس بالشارع إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

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وانتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمنى بسيارته وفر هاربا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.