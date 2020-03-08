شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من الرئيس السيسي للعاهل الأردنى بشأن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير الخارجية سامح شكرى، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالى فى هذا الصدد، مُعرباً عن تقدير مصر لموقف المملكة خلال ا‬جتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى عُقد يوم 4 مارس 2020، بشأن سد النهضة الإثيوبى، ودعم المملكة لصدور القرار العربى الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكري، في مُستهل جولة عربية بدأها بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء مع العاهل الأردني بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية.

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ومن جانبه، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن مع الشقيقة مصر فى كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشدداً على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب ملك الأردن نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع فى المنطقة.