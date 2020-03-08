سامح شكرى يلتقى العاهل الأردنى فى مستهل جولة عربية خارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، بالملك عبد الله الثانى، العاهل الأردني، اليوم الأحد فى مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كل من، السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات .
وأبرز الديوان الملكى الهاشمى، اللقاء الثنائى الذى جمع عاهل الأردن، بسامح شكرى، وقال :" جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري".
الديوان الملكى الهاشمى
سامح شكرى والعاهل الأردنى
وغادر وزير الخارجية سامح شكري، مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كل من، السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات .
وأنهى وزير الخارجية إجراءات سفره عبر الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، وغادر علي متن الطائرة المتجهة إلى عمان.
ومن المقرر، أن يقوم وزير الخارجية بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.
وفى سياق آخر عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاءً مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة، وذلك في إطار حرص مصر على إطلاع الدول الأفريقية الشقيقة على جهودها والإنجازات التي تحققت خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذا ما تشهده العلاقات المصرية الأفريقية من زخم، في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لكافة الموضوعات المتعلقة بالقارة.
وأفاد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد أن التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الأفريقي المشترك غير مقتصر على فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق كافة تطلعاتها، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الأفريقي.
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