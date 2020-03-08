شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 64 بعد تسجيل حالتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 64 بعد تسجيل إصابتين جديدتين، فيما أعلن بدر الحمد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فى ديوان الخدمة المدنية الكويتى، تمديد إجازات الوافدين العاملين فى القطاع الحكومى، والذين حال قرار وقف الطيران مع دولهم دون عودتهم، وقال الحمد - فى تصريح لجريدة "السياسة" الكويتية نشر اليوم الأحد، "من لديه رصيد إجازات، ستحسب إجازته بأجر، أما من ليس لديه رصيد، فستمدد إجازته على حسابه الشخصى".

وأوضحت مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن الوضع بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مازال غامضا، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا تنسيقيا سيعقده مسؤولو الهيئة مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة؛ لوضع آلية لمعالجة مشكلة العمالة الوافدة في القطاع الخاص، والذين تمنعهم الظروف الحالية من العودة، مضيفة أن الآلية ستبنى على الإحصاءات؛ لمعرفة عدد الغائبين أولا، ومن ثم تقديم المقترحات بكيفية معالجة تأخرهم عن العودة لمن انتهت إجازته.

واعتمدت وزارة الصحة الكويتية، تركيب 5 كاميرات حرارية متنقلة متطورة وحديثة في مطار الكويت الدولي؛ وذلك لفحص الركاب القادمين إلى البلاد، والكشف عن أحد أعراض فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهي درجة حرارة الجسم، وشملت الكاميرات الحرارية الجديدة مواصفات حديثة ومتطورة، تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما أنها كاميرات متنقلة؛ وذلك لتسهيل نقلها لأي من بوابات المطار عند الحاجة.

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