ضبط مدرس وإخصائي اجتماعي لتزوير شهادات دراسية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة شخصين بالمنيا لقيامهما بتزوير شهادات دراسية وحصولهما بموجبها على ترقية، وصرف مبالغ مالية غير مستحقة.

وأفادت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام معلم لغة إنجليزية، وإخصائي اجتماعي، بدائرة مركز شرطة المنيا، بتقدمهما إلى إدارة المنيا التعليمية بشهادتين مزورتين منسوب صدورهما لإحدى الجامعات تفيد بحصولهما على الدبلومة العامة في التربية والحصول بموجبهما على ترقية من معلم مساعد إلى درجة معلم وصرف مستحقات مالية من جهة عملهما، وتأكد ذلك من خلال الاستعلام من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وحصولهما على تلك الشهادتين من أحد الأشخاص، وجار العمل على ضبطه مقابل مبلغ 1000 جنيه لكل شهادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.