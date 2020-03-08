بزعم شراء أرض.. ضبط عاطل وفتاة استوليا على أموال طبيب بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين قاما بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله بزعم شراء قطعة أرض زراعية بنطاق محافظة الفيوم.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من (طبيب بشري، مقيم بمصر الجديدة القاهرة)، بتعرضه لواقعه نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية من قبل أحد الأشخاص بزعم شراء قطعة أرض زراعية بنطاق محافظة الفيوم.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالإسماعيلية - سبق اتهامه في قضيتي تبديد، وإحدى الفتيات حاصلة على بكالوريوس حاسب آلي - مقيمة بالجيزة)، إذ قام الأول بعقد العزم والنية الإجرامية في الاستيلاء على أموال الشاكي بطريقة احتيالية ممنهجة عن طريق تردده على العيادة الطبية المملوكة للشاكي الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة منتحلاً اسم ( رجل أعمال وصاحب شركة للاستثمار الزراعي والعقاري ويقوم بتسويق وبيع قطع أراضي مميزة مـستصلحة زراعياً بنطاق محافظة الفيوم)، مستغلاً رغبة الشاكي في شراء قطعة أرض لاستصلاحها.

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وعقب ذلك اتفق معه على إحضار مبلغ مالي كعربون لإتمام التعاقد، حيث تمكن من استدراجه إلى منطقة نائية كائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم أول بزعم إتمام التعاقد مع ملاك الأرض وحال تواجده مع الشاكي تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدرة (20 ألف دولار أمريكي، 8400 يورو، 20 ألف جنية مصري) بزعم تسليمها لملاك الأرض المزعومة والهروب عقب ذلك، وقامت الثانية باستئجار شقة سكنية باسمها بنظام المفروش بتجمع سكنى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كمقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأول والثانية حيث أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة بالشقة السكنية المستأجرة، وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية ومشغولات ذهبية تم شرائها عقب ارتكاب الواقعة.

بمواجهه المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.