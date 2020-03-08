"القومي للمرأة": المجلس يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في صنع القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعرب المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة بصفة عامة ولاسيما وزارة الداخلية بصفة خاصة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها.

وقال "سناء"، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمناسبة حفل إطلاق وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة "، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن أجهزة الدولة تواصل مواجهة الموروثات الاجتماعية السلبية والتصدي لها بالوسائل التعليمية مثل قضايا الميراث والختان والتحرش.

وأضاف أن المجلس يدعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو مما يرفع عن المرأة أعباء استغلالها في سوق العمل ودعم اقتحام المرأة لمجالات العمل وتعزيز مشاركتها في دوائر صنع القرار ونشر التوعية من خلال الحملات التي تغطي كافة أنحاء البلاد ودعم إنشاء مكافحة جرائم العنف في الجامعات .

فيما أعربت كريستين ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والخزينة بالشرق الأوسط، عن خالص تقديرها لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل اليوم الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة .

وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الاستجابة الشرطية يبرهن على نهج والتزام وزارة الداخلية بالتصدي لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

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ونوهت كريستين ألبرتين أن جرائم العنف ضد المرأة لا توجد في دولة بعينها ومن ثم تأتي أهمية التنسيق مع المؤسسات الدولية وأجهزة الدول المعنية لمكافحة التمييز ضد المرأة .

وأثنت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والخزينة بالشرق الأوسط على حجم التنسيق مع وزارة الداخلية لتعزيز الاستجابة الشرطية لمكافحة العنف ضد المرأة.

في السياق ذاته، أوضح اللواء هشام يحي ناصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة في مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها في التصدي لكافة أشكال الجرائم ضدها.

وأضاف، خلال كلمته، أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.