"الداخلية" تطلق دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

‎وأكد وزير الداخلية خلال كلمة سيادته التي ألقاها نيابة عنه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة، لمواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء في مجال مواجهة كافة صور الاعتداء على حقوق المرأة المصرية، لاسيما مشكلة العنف ضد المرأة والتي تهدد وبحق ليس المرأة وحدها بل وإنجازات الإنسانية في مجملها.

وأعرب وزير الداخلية عن تقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية اللاتي تعتز الوزارة بأدائهن المهني المتميز في مختلف مجالات العمل الأمني، مؤكدًا على السعي الدائم لأجهزة وزارة الداخلية لضمان حقوق المرأة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف:" أن الاهتمام بحقوق المرأة المصرية في ممارسة دورها في جميع المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية على النحو الذى يحقق طموحاتها وبما يكفل آليات فعالة لحمايتها تجسيداً لدور وزارة الداخلية ورسالتها السامية في حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان وإدراكا لقيمة المرأة وأهميتها.. وأن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة في أولويات العمل الأمني وترتكز لتحقيق ذلك على إعداد العنصر البشرى وتزويده بالمعلومات الأساسية وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة للتعامل مع كافة قضايا المرأة واحتياجاتها.

في السياق ذاته، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة في مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها في التصدي لكافة أشكال الجرائم ضدها.

وأضاف أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.

يهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعي والإجرائي المطبق في مراجعة جرائم العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجي في مواجهة تلك الجرائم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدي بكل قوة وحسم لأي شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.