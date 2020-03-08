أمن القاهرة يكشف تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتزوير تصاريح الدفن بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتزوير تصاريح الدفن بالعاصمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة تمكن ضباط مباحث تأمين المستشفيات من ضبط كلاً من "خالد. ح"، 40 سنة، وفرد أمن سابق بمستشفى المنیرة وحالیاً فرد أمن بمستشفى حمیات إمبابة، ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج، والسابق اتهامه في عدد 17 قضیة، و"عبد اللطیف. ح"، 37 سنة، منادي سیارات، والسابق اتهامه في 6 قضایا، حال تواجدهما بمستشفى الساحل التعلیمي، وبحوزتهما شهادات مرضیة منسوب صدورها لمستشفیات حكومیة مختلفة ومن بینها "المستشفى محل الضبط" ممهورة بأختام مقلدة، واعترافهما بعرض الشهادات المضبوطة بحوزتهما للبیع للمترددین على المستشفیات دون الخضوع للكشف الطبي، وإقرار الثاني بتحصله على تلك الشهادات من شخص یدعى "محمد" وشهرته "مشرحة"، ولا یعلم باقي بیاناته، مقابل مبالغ مالیة.

وأسفرت عنه جهود البحث من تحدید وضبط الأخیر، وتبین أنه یدعى "محمد. م"، 37 سنة، حانوتي بمشرحة زینهم الكائنة دائرة القسم، وبحوزته 2 تصریح دفن موتي ممهورین بخاتم شعار الجمهوریة منسوب صدورهما لمكتب صحة السیدة زینب ثالث (الأول خالي من البیانات، والثاني باسم المتوفي "رمسیس وهبي" 74 سنة، سبب الوفاة جلطة بالمخ).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أیدها، وتحررعن واقعة الضبط المحضر رقم 1195 لسنة 2020م إداري السیدة زینب، وبتطویر مناقشة الأخیر بمعرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وصولاً لمصدر تحصله على تلك المضبوطات، اعترف بتحصله علیها من "و. ع"، 57 سنة، مفتش صحة مكتب صحة السیدة زینب ثالث.

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه حال تواجده أمام مكتب الصحة عمله مستقلاً السیارة "ملك شقیقه، وعثر بداخلها عل 35 تصریح دفن خالیین من البیانات ممهورین بخاتم شعار الجمهوریة تقرأ بصمته، "مكتب صحة الشرابیة" و 5 تصاریح دفن خالیین من البیانات ممهورین بخاتم شعار الجمهوریة تقرأ بصمته، وخاتم شعار الجمهوریة تقرأ بصمته "مكتب صحة السیدة ثالث"، و23 استمارة توقیع كشف طبي ظاهري على جثة المتوفیین خالیین من البیانات ممهورین شعار الجمهوریة تقرأ بصمته "مكتب صحة الشرابیة"، و3 استمارة توقیع كشف طبي ظاهري على جثة المتوفیین خالیین من البیانات ممهورین.

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وبمواجهته اعترف بقیامه باستغلال وظیفته واستخدام تصاریح الدفن في التربح من أعمال الوظیفة من خلال عرض تلك التصاریح على متعهدي الدفن للبیع مقابل مبالغ مالیة لاستخدامها في دفن الموتى دون الرجوع للجهات الرسمیة في مناظرة تلك الجثث، وأقر باستخدامه استمارات الكشف الطبي على جثامین المتوفیین في إثبات أن بعض الوفیات طبیعیة دون قیامه بتوقیع الكشف الفني علیهم، وذلك مقابل مبالغ مالیة یتحصل علیها من ذوي المتوفیین.

وتم بإرشاده ضبط السیارة ملكه رقم (س ص ل 198) ماركة نیسان قشقاي، حال تواجدها أسفل العقار سكنه، وعثر بداخلها على جثامين لنقلها إلى الیمن "خالیین من البیانات"، و17 تصریح صادرة من سفارة الجمهوریة الیمنیة بالقاهرة مدون علیهم القسم القنصلي تصریح تجهیز، 8 استمارة تبلیغ عن وفاة خالیین من البیانات ممهورین بأكلاشیه يقرأ مستشفى الأطفال الجامعي تقرأ بصمته مستشفى جراحات الیوم الواحد بالمرج، و3 استمارات حالة وفاة مستشفى خالیین من البیانات وممهورین بخاتم شعار الجمهوریة، ومبلغ مالي 150 ألف جنیه، 2 تقریر وفاة خالیین من البیانات ممهورین بأكلاشیه يقرأ مستشفى الهدى التخصصي.

واعترف بأن المبلغ المالي والسیارة من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بتحصله على التصاریح الصادرة من سفارات الدول العربیة والإفریقیة المختلفة، ومن بینها التصاریح المضبوطة بحوزته، لاستخدامها في دفن بعض الأجانب المتوفیین دون الرجوع للجهات الرسمیة في مناظرة تلك الجثث، وأضاف بسابقة قیامه ببیع العدید من تصاریح دفن الموتى لعملائه "سیئي النیة"، كل من "إبراهیم. س"، 52 سنة، حانوتي بمنطقة مصر الجدیدة، و"حسین. ش"، 35 سنة، حانوتي بمنطقة مصر الجدیدة، و"هدى. ا"، 45 سنة، حانوتیة بمنطقة المرج.

وتم بمعرفة المتهم استدراج سالفي الذكر وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على 7 تصاریح دفن خالیین من البیانات ممهورین بخاتم شعار الجمهوریة، تقرأ بصمته "العربیة، 3 تصریح دفن خالیین من البیانات مدون علیهم سفارة جمهوریة تشاد بجمهوریة مصر، ومبلغ مالي 1400 جنیه، بحوزة الأول، و5 تصاریح دفن خالیین من البیانات ممهورین بخاتم شعار الجمهوریة تقرأ بصمته، الهاتف المحمول الخاص بالثالثة، ویحوي محادثات بینها وبین المتهم تتضمن اتفاقات حول الاتجار فية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من المتهم بقصد استخدامها في دفن الموتى دون الرجوع إلى الجهات الرسمیة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.