ضبط سيارة بداخلها 12 كيلو حشيش بصحراوي القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط سيارة بداخلها 12 كيلو حشيش بالمنطقة الصحراوية بدائرة قسم شرطة القطامية، كما تم القبض على عاطل، بحوزته يتخذ من مسكنه وكرًا لبيع المخدرات في البساتين.

تلقى نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بطريق العين السخنة بدائرة قسم شرطة القطامية، اشتبه في السيارة رقم (ط أ ي 8761 ماركة هيونداي فيراني اللون)، حال توقفها بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

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وعثر بداخلها على المضبوطات التالية "كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.835 كيلو جرام" وبالكشف الفني علي السيارة تبين أنها غير مبلغ بسرقتها، ومقيدة باسم المدعو "ز.ا .م" 28 سنة عاطل، ومقيم الماسورة بمنطقة رفح شمال سيناء، وجاري تقنين الإجراءات لضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، والعمل على ضبط قائد السيارة.

كما تمكنت قوة أمنية لمباحث مديرية أمن القاهرة بذات الجهة، من ضبط "ر.ع.ك" 34 سنة عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية، كمية من الحشيش المخدر، وزنت 200 جرام ، مبلغ مالي 120 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.