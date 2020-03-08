"الداخلية" تتكفل بإجراء جراحة لسيدة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجاب قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، للتماس إحدى السيدات بمحافظة الوادي الجديد، والتي تحتاج لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة ومساعدتها في تلقيها العلاج وإجراء الجراحة داخل مستشفى الشرطة.

وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، وتم استقبال المريضة بمستشفى الشرطة بأسيوط، وتم عرضها على الأطباء المتخصصين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها تمهيداً لعرضها على أحد الأطباء بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمناظرة الحالة، لإجراء الجراحة اللازمة للمريضة المذكورة، والتي خضعت للمتابعة الطبية بالمستشفى إلى أن تتماثل للشفاء.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنة المذكورة، والتي تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسهما وتوفير الرعاية الطبية لها.