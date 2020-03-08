بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة خطف الحقائب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم خطف الحقائب، بدائرة قسم شرطة الدقي.
كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (3 عاطلين – أحدهم له معلومات جنائية مسجلة وآخر مسجل شقى خطر - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة ) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات (خطف الحقائب) باستخدام سيارة ملاكي، متخذين من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم (سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الدقي، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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