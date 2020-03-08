بحوزتهما 15 طن كوارتز.. ضبط شخصين ينقبان عن الذهب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخصين بالبحر الأحمر، لقيامهما بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهما 15 طن من أحجار الكوارتز.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى بمديرية أمن البحر الأحمر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها (كمية من أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب وزنت حوالى 15 طن) قيادة (سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبرفقته عامل يحمل جنسية أجنبية).

وبمواجهتهما اعترفا بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة القسم وحيازتهم للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.