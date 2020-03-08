مديرة "معامل الصحة" لمصراوي: مراكز جديدة بالمحافظات هذا الأسبوع (قائمة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية المعامل المركزية بوزارة الصحة، عن تجهيز عدد من المعامل بالمحافظات تصل إلى 6 أماكن؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على استخراج شهادات تحليل PCR للمسافرين إلى السعودية، على أن تبدأ عملها هذا الأسبوع.

وأضافت الجندي في تصريحات لمصراوي، ان المعامل الجديدة التي يتم تجهيزها ستكون في أسوان، المنيا، الإسكندرية، بورسعيد، معمل مشترك الشرقية، معمل شرم الشيخ الدولي، وبجانب المعامل المركزية بالقاهرة.

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وأوضحت أنه يوجد لدينا الآلاف من الكواشف لاجراء التحاليل فيروس كورونا بعد تعاقد وزارة الصحة على توريدها من الخارج.

وتابعت: "يصل تكلفة التحليل إلى ألف جنيه للمصريين و70 دولار لغيرهم، ويتم عبر سحب مسحة من الأنف والحلق ثم ترسل لوحدة الفيروسات بالمعامل".

وأكدت الجندي ان الشهادة تصدر قبل 24 ساعة من السفر كما اشترطت السعودية، ويشترط للحصول عليها إحضار جواز السفر والتذكرة وصورتين لإجراء التحليل.