انتصار السيسي: المرأة المصرية شريك فاعل في المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها.

وأضافت قرينة الرئيس، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الأحد، أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة.

وتابعت انتصار السيسي: "هذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع.. تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".

