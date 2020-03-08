محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها.
وأضافت قرينة الرئيس، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الأحد، أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة.
وتابعت انتصار السيسي: "هذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع.. تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار السيسي: المرأة المصرية شريك فاعل في المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.