متهم في رشوة.. مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن نائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي، وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وقد انتهى مكتب المجلس إلى توافر الشروط القانونية في الطلب، فيما انتهت اللجنة التشريعية للموافقة على طلب رفع الحصانة، وذلك لقيام النائب بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم، وذلك حسبما ورد بالطلب.

كان قد أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، في القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه في واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.​