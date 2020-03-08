وزيرة الصحة: قللوا القبلات والأحضان لتجنب الإصابة بكورونا- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الالتزام واتباع الإجراءات الوقائية من أهم العوامل التي تساعد على منع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد، في لقاء تلفزيوني عبر شاشة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه يجب تقليل السلام بالقبلات والأحضان: "بلاش نسلم على بعض كتير والقبلات والأحضان.. كل العالم بيعمل كده دلوقتي.. دي إجراءات وقائية".

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وتابعت وزيرة الصحة: "الميه.. اغسلوا إيديكم بالميه والصابون أحسن، لكن حتى غسل الإيد كويس وعدم ملامسة الفم والأنف والعين بعد ملامسة أي حد إلا لما نغسلها ونطهرها".

وأوضحت: "بمعدلات الإصابة والخطورة في العالم كله المصابين الأكثر تقدمًا في السن أو مرضى الفشل الكلوي أو مرضى السكر، أو الأورام حيث أن هذه الأمراض تتسبب في ضعف مناعتهم".