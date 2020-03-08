هجوم نيابي على عضو "إسكان البرلمان" بعد استخدامه لفظ "نسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أثار النائب عصام الصافي أزمة أثناء اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب استخدامه لفظ "نسوان" أثناء كلمته بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن بعض مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض القرى الريفية.

وتسبب حديث النائب في اعتراض النائبات المشاركات في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، قائلين: "مينفعش اللفظ ده يا سيادة النائب.. أنت تسببت في أذي لينا نتيجة هذه اللفظ".

ورد النائب قائلا: "متزعلوش ياجماعة قصدي حريم، وهذا لفظ ذكر في القرآن، والمولي عز وجل مقلش سيدات في كتابه بل قال نِسْوَةٌ".

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