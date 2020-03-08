أخبار مصر | تواصل الزحام أمام وزارة الصحة لإجراء تحليل "pcr" (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تواصل الزحام أمام وزارة الصحة لإجراء تحليل "pcr" (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواصل الزحام على المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، بشارع قصر عيني، حتى الآن، وتمتد الطوابير لعشرات الأمطار، من أجل إجراء تحليل pcr للحصول على شهادة سفر للخارج، وسط غضب ومشاحنات من عدم التنظيم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء المعامل المركزية، اليوم الأحد، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا من خلال تحليل يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة.

وأشارت، إلى أن سعر التحليل يبلغ 1000 جنيه للمصريين 70 دولارًا للأجانب، وأكدت أن نتيجة التحليل يمكن الحصول عليها قبل السفر بـ24 ساعة، موضحة أن أهم الشروط اللازمة لإجراء التحليل وجود جواز سفر وتذكرة الطيران لتأكيد السفر.

وكانت السعودية، اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.