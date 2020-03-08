أخبار مصر | رئيس مجلس النواب يهنئ "القصبي" لرئاسته منتدى البرلمانيين العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب يهنئ "القصبي" لرئاسته منتدى البرلمانيين العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، لترأسه منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

وقال عبد العال: "ألف مبروك ودائما للأمام، ونتتمنى له التوفيق والسداد في هذا الشأن، ليؤكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وجود أي مصري في موقع عربي أو دولىي إنما يعكس مكانه مصر الدولة".

من ناحيته، قال النائب عبد الهادي القصبي: إن فوز مصر برئاسة منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يعكس مكانة مجلس النواب المصري، مضيفًا: الحمد لله على نعمه الله، وحفظة لمكانه مصر، وثقة العالم في البرلمان المصري لا سيما لعظمة شعبها.

