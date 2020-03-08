أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع بروتوكولا مع "أيقن" للتكنولوجيا الرقمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" توقع بروتوكولا مع "أيقن" للتكنولوجيا الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي والتداول الآمن للمعلومات وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وجاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أيقن (IKEN) للتكنولوجيا الرقمية، والتي تعد إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالات معايير الأمن الرقمي والأنظمة المدمجة واستخدام الحساسات وأنظمة التشغيل والتحكم والبنية الحرجة.

ويأتي توقيع البروتوكول، في إطار حرص العربية للتصنيع على دعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة إلى فرق العمل بالهيئة العربية للتصنيع.

وأردف أنه تم الاتفاق على المساعدة في بناء الخبرات المطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التحول الرقمي والأرشفة والتوثيق الإلكتروني وحلول أمن المعلومات المتكاملة والأمن الرقمي وأمن مراكز البيانات وأمن منظومات التشغيل وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة والذكاء الاصطناعي وخدمات قياس وتقييم الأمن المعلوماتي ومعامل الأدلة وتحسين دورة العمل الإداري. وتابع أن مجالات التعاون تستهدف رفع كفاءة المشروعات الصناعية وجودة الإنتاج والصيانة التوقعية وتحقيق إدارة وتحكم تكنولوجي متطور وذكي لمشروعات البنية التحتية وخاصة شبكات توزيع الطاقة والمياه، وأيضا إدارة وتحكم تكنولوجي متطور في مشروعات الزراعة والري والإنتاج الحيواني والسمكي.

ونوه بأنها تستهدف بحث وتطوير منتجات جديدة تحتوي على تكنولوجيا متقدمة بالتعاون مع الجهات والكفاءات البحثية لخدمة احتياجات القطاعات المصرية المختلفة، وكافة الوزارات والهيئات والمنشآت التعليمية والجامعات. Advertisements وأشار إلى أن البروتوكول، يتضمن أيضًا التعاون في مشروعات تحديث الصناعة باستخدام الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية. وأورد أنه تم تفعيل ثلاث لجان مشتركة، الأولى لتقييم جاهزية شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع للتطوير باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ووضع خطط التطوير والثانية لوضع تصور لمشاريع قومية تعتمد هذه التقنيات وآليات التنفيذ والثالثة لتحديد وتصميم منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة يتم إنتاجها بالعربية للتصنيع.

وأكمل أن ذلك لخدمة احتياجات الدولة من صناعات رقمية وفقا لمعايير الأمن القومي، ولتعزيز الجهود التسويقية للمشروعات المشتركة محليا وإقليميا.

من ناحيته، أشاد حسام رضا حامد الجمل، العضو المنتدب لشركة "أيقن " للتكنولوجيا الرقمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي، وفقا لنظم الجودة العالمية.

وذكر أن تعزيز التعاون والشراكة مع هذه القلعة الصناعية، مهم لتوفير أفضل الحلول التكنولوجية الذكية للمشروعات القومية التنموية، وتعزيز كافة الجهود للرقمنة الذكية والأمن الرقمي والأنظمة المدمجة وتقديم مشاريع مشتركة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، خاصة في تطبيقات التشغيل وإنترنت الأشياء والتحكم في البنية التحتية الحرجة وتطوير منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة وتنافسية لخدمة احتياجات الدولة والسوق المحلي والأسواق الإقليمية وتحقيق كفاءة انتاج اعلى وتوفير في الهادر من الطاقة والمياه وتحقيق عائد مرتفع للإستثمار في التكنولوجيا بالسوق المصري والإفريقي. واختتم بأنه اتفق على تبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية في مشروعات تحديث الصناعة وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، نظرا لما تمتلكه العربية للتصنيع من قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

واختتم بأن الأمر سينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلي باستخدام أحدث التطبيقات الحديثة.