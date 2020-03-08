أخبار مصر | 600 موظف يستأنفون عملهم بمصنع "الكرتون" في المنوفية عقب إنهاء الإضراب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 600 موظف يستأنفون عملهم بمصنع "الكرتون" في المنوفية عقب إنهاء الإضراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، استئناف 600 عامل، العمل بمصنع الإسلامية للكرتون بقويسنا بمحافظة المنوفية، بكامل طاقته، بعد تعطل المصنع وتوقفه عن العمل لمدة أكثر من شهر، نتيجة تراكم مديونيات الكهرباء عليه.

وكان الوزير، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بالتواصل مع إدارة المصنع لحل مشكلة تعطله وإزالة أسباب هذه التوقف.

وتلقى الوزير، تقريرا عاجلا من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، يفيد بتدخل عفيفي محمد عفيفي، وكيل الوزارة مدير المديرية، مع رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية، وتم الاتفاق على جدولة الديون وقدرها 7 ملايين جنيه، وإعادة التيار وتشغيل المصنع وعودته للعمل وعودة جميع العمال وعددهم 600 عامل للعمل.