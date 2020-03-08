أخبار مصر | سائحون يلتقطون الصور مع وزير الآثار: لا مبرر يمنعنا من زيارة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائحون يلتقطون الصور مع وزير الآثار: لا مبرر يمنعنا من زيارة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من السائحين اليوم بمعبد الأقصر على التقاط الصور التذكارية مع وزير السياحة والآثار، وأكدوا أنه لا مبرر يمنع سفرهم إلى مصر ومعدلات نسب الإصابة بالمرض فيها أقل من مثيلتها ببقية دول العالم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية منذ قليل بمحافظة الأقصر، والتي شاركه فيها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، منذ قليل، معبد الكرنك.

وكان الدكتور خالد العناني أثناء جولته بالمعبد التقى بعدد كبير من الوفود السياحية من جميع الجنسيات من بينهم ألمانيا وفرنسا والمجر والبرازيل وأمريكا و إنجلترا وأوكرانيا والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه كما أعربوا عن سعادتهم بالاستمتاع بشمس الأقصر المشرقة و حضارة مصر الفريدة.

وأكدوا أن مصر تتمتع بجو مشمس ومعظم الأماكن السياحية والأثرية بها في أماكن مفتوحة، وأشار البعض منهم إلى أنهم جاءوا إلى مصر أمس قادمين من بلادهم لقضاء إجازتهم بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة بين الأقصر والغردقة وسهل حشيش.