أخبار مصر | برلمانية: بطولات وتضحيات الشهداء ستظل على جبين كل مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: بطولات وتضحيات الشهداء ستظل على جبين كل مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد.
وقالت النائبة: إن القوات المسلحة قدمت تضحيات عدة لتراب هذا الوطن، وتخصيص يوم للاحتفال بيوم الشهيد، تقديرا وعرفانا بجميل هؤلاء الشهداء لاستمرار هذا الوطن، واستكمال قاطرة التنمية.
وأشارت في بيان اليوم الأحد، إلى أن بطولات وتضحيات شهداء القوات المسلحة الأبرار سيذكرها التاريخ، وستكون على جبين كل مصري يتفاخر ويتباهى بعظمة جيشه والتضحيات التي يقدمها من دون مقابل فداءً لتراب هذا الوطن وحماية أمنه واستقراره.
ولفتت إلى أن تلك البطولات وسلسلة الكفاحات المستمرة التي تسطرها القوات المسلحة محفورة في وجدان الشعب المصري وستظل وسام عزة، وفداء، لتسطير أبهى معاني الكفاح والعطاء، والاستشهاد في سبيل رفعة الوطن الغالي.
وأوردت أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بأسر هؤلاء الشهداء، وعناية بالغة لتوفير حياة كريمة لهم، تليق بعظمة أبنائهم، وتوصيل رسالة تقدير من الدولة المصرية لهؤلاء الشهداء.