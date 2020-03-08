أخبار مصر | برلمانية: بطولات وتضحيات الشهداء ستظل على جبين كل مصري

تقدمت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بالتهنئة للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد.

وقالت النائبة: إن القوات المسلحة قدمت تضحيات عدة لتراب هذا الوطن، وتخصيص يوم للاحتفال بيوم الشهيد، تقديرا وعرفانا بجميل هؤلاء الشهداء لاستمرار هذا الوطن، واستكمال قاطرة التنمية.

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وأشارت في بيان اليوم الأحد، إلى أن بطولات وتضحيات شهداء القوات المسلحة الأبرار سيذكرها التاريخ، وستكون على جبين كل مصري يتفاخر ويتباهى بعظمة جيشه والتضحيات التي يقدمها من دون مقابل فداءً لتراب هذا الوطن وحماية أمنه واستقراره.