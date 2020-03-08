أخبار مصر | رئيس البرلمان: المرأة المصرية لها تاريخ طويل من النجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: المرأة المصرية لها تاريخ طويل من النجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، إن للمرأة المصرية تاريخ طويل من النجاح، فإلى جانب ما حققته من إنجازات في تاريخ مصر القديم والحديث، فهن الآن وزيرات، ونائبات للوزراء، ومحافظات، ورؤساء للمجالس القومية والجهات والهيئات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهن الآن في قاعة المجلس بعدد يصل إلى 91 نائبة، يشكلون شعلة نشاط وجد واجتهاد في سبيل أداء المجلس لمهامه المنصوص عليها في الدستور، مشيرا إلى أن دول دول العالم تحتفل باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها في جميع المجالات.

وأضاف "عبدالعال" خلال الجلسة العامة، "وقد انتصر الشعب للمرأة في التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تضمنت النص على تخصيص ربع عدد المقاعد في مجلس النواب على الأقل للمرأة، بجانب ربع عدد المقاعد المخصصة لها أيضا في المجالس المحلية".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على دعم المرأة في جميع المناسبات والمحافل، وعلى تقدير جهودها، مؤكدًا على ذلك في منتدى شباب العالم الذى عقد في العام الماضى عندما قال إن سيدات مصر هن حصن حصين للدولة في كل الفترات التي مرت بها، كما أعلن في شهادة للتاريخ أنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.