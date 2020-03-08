أخبار مصر | فرج عامر: الاحتفال باليوم العالمي للمرأة رسالة شكر من السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: الاحتفال باليوم العالمي للمرأة رسالة شكر من السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، رسالة لإثبات إنجازات المرأة على الأصعدة العلمية كافة.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هذا الاحتفال يأتي كرسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمام كبير بالمرأة المصرية.
وأشار إلى أن إعلان الرئيس تخصيص عام كامل للمرأة المصرية، في عام ٢٠١٧، يعتبر سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل وتعد دليلا على مدى قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.
واختتم "عامر "حديثه، بتقديم كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية في يومها العالمي.