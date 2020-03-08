أخبار مصر | قافلة "الشباب والرياضة" تنطلق للمرة الأولى إلى حلايب وشلاتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قافلة "الشباب والرياضة" تنطلق للمرة الأولى إلى حلايب وشلاتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتنظم الوزارة، القافلة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمناطق النائية بواسطة خبراء ومستشارين المواد المختلفة. وتهدف القوافل التعليمية لمواجهة الدروس الخصوصية ورفع العبء عن أولياء الأمور والطلبة، وجذب الطلاب للمدارس، ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في المواد الدراسية.

تطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الأحد، القافلة التعليمية الخامسة عشر، خلال الفترة من 11-13 مارس المقبل، لمحافظة البحر الأحمر بمدن "الغردقة، حلايب، شلاتين".

ويأتي ذلك بمشاركة 21 معلما في مواد "اللغة العربية، الفيزياء، لغة إنجليزية، الرياضيات، تفاضل وتكامل، أحياء، جيولوجيا وعلوم بيئية، علم نفس، فلسفة".