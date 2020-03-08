أخبار مصر | جولة تفقدية لوزراء السياحة والصحة والطيران بمعبد الكرنك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لوزراء السياحة والصحة والطيران بمعبد الكرنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قبل قليل، معبد الكرنك.

وجاءت الزيارة للوقوف على حالة الحركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وكذلك العاملين بالقطاع السياحي.

وأثناء جولته بالمعبد استقبل الدكتور خالد العناني عددًا كبير من الوفود السياحية من جميع الجنسيات، والذين أكدوا أنه لا مبرر يمنع سفرهم إلى مصر ومعدلات نسب الإصابة بالمرض في مصر أقل من مثيلتها في دول العالم كما أن مصر تتمتع بجو مشمس ومعظم الأماكن السياحية والأثرية بها في أماكن مفتوحة.