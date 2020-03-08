أخبار مصر | عمال مصر: "كورونا" لا يمنع المرأة المصرية من الاحتفال بيومها العالمي

وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام، التهنئة للمرأة المصرية بصفة عامة والعاملة بصفة خاصة، موضحًا أنها صوت ضمير الأمة النابض بعشق الوطن، والتي تثبت دوما أنها صمام آمان لمصر وشعبها العظيم.

وأضاف الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم الأحد: رغم حالة عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي التي تشاهدها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، فمن الطبيعي أن تشارك المرأة المصرية نساء العالم الاحتفال بهذا اليوم إلى جانب التضامن مع دول العالم من أجل مواجهة هذا المرض اللعين.

وتابع: "أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحرص على تدعيم دور المرأة العاملة في كافة مجالات العمل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما تحقق للمرأة المصرية من حصولها على 89 مقعدًا في مجلس النواب، فإنه سوف يبذل قصارى جهده لتفعيل المادة 180 من الدستور التي تضمن للمرأة نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية، أي ما يقرب من ثلاثة عشر ألف مقعد، ويعد ذلك خطوة هامة في المشاركة السياسية للمرأة".