أخبار مصر | التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات إلى 19 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تمد باب التقديم لحج الجمعيات إلى 19 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19/3/2020، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج.

جاء ذلك في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

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وأكدت القباج على أهمية قيام الإدارات الإجتماعية والمديريات بتذليل أي صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

كانت وزارة التضامن الإجتماعي قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020، حتى 10/3/2020.

وأكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، على أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لإختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.