أخبار مصر | "إسكان النواب" توصي بسرعة تنفيذ مشروعات الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إسكان النواب" توصي بسرعة تنفيذ مشروعات الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان، عاصم الجزار؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن عدم تنفيذ جهاز التعمير بالوادي الجديد، المشروعات المدرجة بخطة 2019-2020.

وشمل طلب الإحاطة مناقشة تأخر تنفيذ المشروع القومي لتنمية محافظة الوادي الجديد، بإنشاء 100 منزل وإنشاء طريق دائري، وإنشاء سكن لطلبة الجامعة. Advertisements وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، وزارة الإسكان، بالاهتمام بالمشروعات التنموية من إسكان وطرق وغيرها في محافظة الوادي الجديد، خلال السنة المالية القادمة 2020-2021. من ناحيته، قال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير بالمحافظة: إن تنفيذ المشروع بالفعل شهد معوقات بسبب المشكلات التي واجهت الشركات في أثناء التنفيذ خاصة الطريق الدائري، وما تم تنفيذه هو 30 كيلو.

وأوضح أن بعد الشروع في المشروع، ظهرت مشكلة توفير المياه ما استدعى الشركات لنقل المياه من محافظة أسيوط وهو ما تسبب في تكلفة باهظة بجانب إضاعة المزيد من الوقت، بالإضافة إلى أن الشركات اضطرت لتمهيد التربة قبل إنشاء الطريق بتهيئة 300 كيلو متر من المدقات للوصول لأراضي المشروع.

