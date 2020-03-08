أخبار مصر | محافظة الجيزة تنظم حفل زفاف جماعي لــ30 عروسة يتيمة

نظمت محافظة الجيزة، حفل زفاف جماعي لـ30 عروسة يتيمه من غير القادرات من أبناء المحافظة، حيث حرصت المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات والعديد من مستلزمات المنزل دعما لهم ولإعانتهم، في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي 101.

وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتسليم العرائس الأدوات الكهربائية والهدايا في جو عائلي بهيج، بحضور الأهالي، معربا عن سعادته بالمشاركات المجتمعية ومساعدة أبناء المحافظة من قبل الجمعيات الأهلية خاصة مساعدة غير القادرين، موجها الشكر للقائمين على تلك المؤسسات الجادة.

وأشاد المحافظ بدور منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم خدمات مجتمعية للمواطنين وتساعد الشباب في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل الدعم والتسهيلات لهم.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لاختيار العرائس والمناطق التي وقع عليها الاختيار بأحياء ومراكز ومدن المحافظة من الفتيات اليتيمات، وذلك في إطار التعاون الجيد بين المحافظة والجمعيات الأهلية، وحرص المحافظ على حضور حفل زفاف العرائس ومراسم كتب الكتاب وسط الأهالي متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

وخلال حفل الزفاف قام محافظ الجيزة بتوزيع منح مادية على 20 عروسة يتيمه أخرى مقبلة على الزواج لإعانتهم في شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للزواج.

وشهد حفل الزفاف الذي استمر نحو 5 ساعات فقرات فنية عديدة، حيث عزفت خلالها الفرق الموسيقية الأناشيد وقدمت فرق مديرية الثقافة عروضا فنيه ورقص وفلكلور شعبي.