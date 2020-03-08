أخبار مصر | اليوم العالمي للمرأة.. غادة والي: ثلث متعاطي المخدرات من النساء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم العالمي للمرأة.. غادة والي: ثلث متعاطي المخدرات من النساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي، وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، أننا نعيش في عالم تسعى فيه كل امرأة وفتاة، للحصول على جميع حقوقها.

وقالت غادة والي: إن ذلك كان الهدف الذي سعى إليه القادة في بيكين قبل 25 عاما، عندما وقعوا على إعلان وخطة عمل طموحين، ونحن الآن، بعد ذلك بجيل قد حققنا تقدما كبيرا، لكن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات لا يزالان يحولان بيننا وبين الوفاء بالوعد المقطوع في أهداف التنمية المستدامة. ونوهت في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأن ثلث المتعاطين للمواد المخدرة تقريبا من النساء، في حين أن عدد النساء اللاتي يمكنهن الحصول على العلاج الذي يحتجن إليه أقل بكثير من الرجال، وأن ما يقرب من 75% من ضحايا الإتجار بالبشر المكتشفين من النساء والفتيات.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا لجرائم القتل، يلقين حتفهن على يد شركائهن الحميمين أو أفراد أسرهن الآخرين، الأمر الذي يتطلب إجراءات جريئة وحاسمة حتى نتمكن من سد هذه الثغرة ونصبح جيل المساواة. Advertisements وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم المساعدة إلى النساء ليحصلن على خدمات الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات والاضطرابات المرتبطة به.

ولفتت إلى أننا ندير صندوق الأمم المتحدة الائتماني الوحيد الذي يلبي احتياجات النساء والفتيات من ضحايا الإتجار بالبشر ويقدم كل عام مساعدة مباشرة إلى 3500 ضحية في أكثر من 60 بلدًا.

وأردفت أن المكتب يشجع بالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة، على اتباع نهج شامل إزاء العنف، تجمع بين قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والصحة والعدالة من أجل وضع استراتيجيات وقائية وتوفير خدمات الدعم، كما يساعد على إدماج المنظورات من حيث النوع في تدابير التصدي للإرهاب وفي إدارة السجون.