أخبار مصر | وزير القوى العاملة يكرم 35 سيدة في اليوم العالمي للمرأة

كرَّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، 35 عاملة، بمجموعة فنادق بالقاهرة، بمنح 27 منهن شهادة التخرج من برنامج مشروع تمكين المرأة في إطار التنمية المستدامة 2030، فضلا عن 8 دروع وشهادات تقدير للنماذج المشرفة للعاملات المثاليات تكريمًا لهمن لما بذلوه من جهد وعملهم بشكل دؤوب لخدمة الفندق، والنزلاء طوال العام.

وخلال كلمته، بمناسبة مشاركته في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وتكريم العاملات المثاليات بالفندق، أكد وزير القوى العاملة، أن تكريم الخريجات من مشروع مبادرة تمكين المرأة المصرية، يأتي في إطار الاهتمام بالتطوير الوظيفي وتقديم الدعم الذي يحتاجونه لتحقيق طموحاتهم في اتخاذ خطوات مستقبلية في حياتهم المهنية، بهدف زيادة التوازن بين الجنسين في صناعة الفنادق والسياحة.

كما منحهم الوزير درع الفندق للدكتورة رشا عياد راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور ديتر فرانكي، المدير العام للمجموعة، وناصر عصام الدين فضلي، المدير الإقليمي للموارد البشرية.

ونوه بأن تكريم العاملات بالفندق، حرصا من الوزارة على التواصل مع جميع عمال مصر في مختلف مواقع العمل المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق علي المجهودات التي بذلوها خلال العام المنصرم، مؤكدا أن عام 2020 سيكون عام الخير للمصريين، وسوف تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ برنامجه الذي قامت به الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات.

وشدد "سعفان" على دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يدفع للقول بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كل المجتمع وليس نصفه.

Advertisements

وقال الوزير: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع قررنا إنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الأساسي في المجتمع المصري".

وأشار إلى أن المرأة أصبحت الآن لا يوجد أمامها مستحيل، فهي دخلت جميع المجالات، وعملت في كل الوظائف، ونالت العديد من التكريمات، مثلها مثل الرجل في مجتمعنا، مشددا على أن تلك المساواة التي حرصت القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بها، وإعطاؤها حقها وتمثيلها في نواحي العمل المختلفة، جاء ذلك جليًا في الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وفي ختام كلمته، قدم وزير القوى العاملة، خالص شكره للمرأة المصرية على قيامها بدورها المنوط بها في بناء الدولة على أكمل وأتم وجه، مؤكداً أنه لا يوجد في المجتمع من يخاف على الدولة المصرية أكثر من المرأة، لبحثها الدائم عن الأمان لسلامة الوطن.

وفي السياق نفسه، أكد ناصر فضلي، المدير الإقليمي للموارد البشرية بالفندق، دور المرأة المصرية العظيمة، صوت وضمير الأمه والحارس على وجدان الوطن، مشددا على أن سعادته اليوم تكتمل وهو يشاهد تلك النماذج المشرفة والعلامات المضيئة من زميلاته اللاتي كنّ وما زلن حالة فريدة تحمل طابعها الخاص، وتحمل بين طياتها البسيطة تفاصيل عظيمة.