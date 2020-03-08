أخبار مصر | سر احتشاد آلاف المواطنين أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر احتشاد آلاف المواطنين أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد آلاف المواطنين، صباح اليوم الأحد، أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، بشارع قصر العيني؛ لإجراء تحليل (PCR) من أجل السفر للخارج.

بدأت المعامل المركزية بوزارة الصحة، اليوم الأحد، استخراج شهادة الخلو من فيروس كورونا، من خلال تحليل يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستوفر تحليل الكشف على فيروس كورونا اليوم، وذلك في مقر المعامل المركزية.

وأشارت، إلى أن سعر التحليل يبلغ 1000 جنيه للمصريين و٧٠ دولارًا للأجانب، وأكدت أن نتيجة التحليل يمكن الحصول عليها قبل السفر بـ٢٤ ساعة، وأن أهم الشروط اللازمة لإجراء التحليل وجود جواز سفر وتذكرة الطيران لتأكيد السفر.