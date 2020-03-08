مصر | سقوط أخطر تشكيل عصابي في تزوير تصاريح الدفن بالقاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابي، في تزوير تصاريح الدفن.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث تأمين المستشفيات من ضبط كلًا من: "خالد ح"، 40 سنة، فرد أمن سابق بمستشفى المنيرة وحالیًا فرد أمن بمستشفى حميات إمبابة ومقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج وأصل بلدته محافظة الإسكندرية، والسابق إتھامه في عدد 17 قضية آخرھم القضیة 28734 لسنة 2008 سیدي جابر الإسكندرية "نشل".

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وكذلك ضبط "عبداللطیف. ح"، 37 سنة، منادي سيارات والسابق إتھامه في عدد 6 قضايا أخرھم 5533 لسنة 2018 المقطم "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ علیه في القضية رقم 3416 لسنة 2016 روض الفرج "سلاح أبیض"، والمقضي فيها بالحبس شهر حال تواجدھما بمستشفى الساحل التعليمي، وبحوزتهما شهادات مرضیة منسوب صدورھا لمستشفيات حكومية مختلفة ومن بينها "مستشفى محل الضبط" ممھورة بأختام مقلدة.

واعترافا بعرض الشھادات المضبوطة بحوزتھما للبیع المترددين على المستشفيات دون الخضوع للكشف الطبي، وإقرار الثاني بتحصله على تلك الشھادات من شخص يدعى محمد وشھرته مشرحة "ولا یعلم باقي بیاناته"، مقابل مبالغ مالية، وما أسفرت عنه جھود البحث من تحديد وضبط الأخیر وتبين أنه يدعى محمد م، 37 سنة، حانوتي بمشرحة زینھم الكائنة دائرة القسم ومقیم دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 2 تصریح دفن موتى ممھورین بخاتم شعار الجمھوریة منسوب صدورھما لمكتب صحة السیدة زینب ثالث، الأول خالي من البیانات، والثاني باسم المتوفي رمسیس وھبي، 74 سنة، سبب الوفاة جلطة بالمخ، مبلغ 1400 جنيه.

وبمواجھته بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني، أیدھا وتحرر عن واقعة الضبط المحضر رقم 1195 لسنة 2020 إداري السیدة زینب، وبتطویر مناقشة الأخیر بمعرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وصولًا لمصدر تحصله على تلك المضبوطات اعترف بتحصله علیھا من "و.ع"، 57 سنة، مفتش صحة مكتب صحة السیدة زینب ثالث، والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 38782 لسنة 2011، مدینة نصر أول "تبدید" والمقضي فیھا بالحبس 3 شهور.