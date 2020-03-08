مصر | ضبط عاطل لإتجاره في المخدرات بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لإتجاره في المخدرات بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية، لإتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 20 كيلوجرام لمخدر البانجو وسلاح ناري.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي "تبديد، ضرب"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر، بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري لحماية نشاطه الإجرامي، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال قيادته دراجة نارية من دون لوحات معدنية بدائرة القسم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلوجرام، وبندقية آلية، و9 طلقات نارية من ذات العيار ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

