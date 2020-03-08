مصر | ننشر صورة العروسين صاحبي جثتي منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة العروسين صاحبي جثتي منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على صورة العروسين المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر.

وكشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة العروسين، المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، إذ تبين أن وفاتهما إثر "اسفكسيا" الخنق.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن أن العروسين المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، هما "أحمد. أ.ا" وزوجته "فرحة. ص"، وفشل أهليتهما في التواصل معهما، ما دفعهم إلى التوجه لشقتهما، وعندما كسروا باب الشقة عثروا على جثتيهما.

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وكانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة قد عثرت على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للمقدم سامح بدوي، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى، وكيل فرقة كرداسة، ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مصرعها خنقًا.

ووتحفظت القوات على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لتولي النيابة التحقيق.